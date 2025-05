Canottaggio il trevigiano Elio Colombrino conquista il bronzo agli Europei Under 19

Elio Colombrino, giovane talento trevigiano, ha regalato un motivo di orgoglio all'Italia con la sua medaglia di bronzo conquistata agli Europei Under 19 di canottaggio. Insieme ai compagni Leonardo, Emanuele ed Elia, ha gareggiato nella specialità del quattro di coppia maschile, ottenendo un risultato di grande prestigio per il movimento sportivo italiano. Una vittoria che celebra impegno e passione per questo sport.

