Canottaggio il nuovo corso dell’Italia con Antonio Colamonici inizia dagli Europei di Plovdiv

L'Italia del canottaggio, sotto la guida del nuovo direttore tecnico Antonio Colamonici, si prepara ad affrontare una nuova era. Dopo sei intensi raduni di preparazione, la squadra è pronta a competere agli Europei senior 2025 a Plovdiv, Bulgaria, da giovedì 29 maggio. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per dimostrare il potenziale della nazionale.

Dopo sei raduni in preparazione alla nuova stagione internazionale, è pronta alla prima manifestazione ufficiale l' Italia del canottaggio, guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici, che sarà protagonista agli Europei senior 2025, in programma a Plovdiv, in Bulgaria, da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno. Gli azzurri saranno al via con 11 equipaggi (incluso 1 nel paracanottaggio) e 26 atleti (incluso 1 nel paracanottaggio, mentre sono escluse dal conteggio le 12 riserve): parzialmente rinnovata la composizione degli equipaggi azzurri. Nel canottaggio, sulle 12 specialità olimpiche previste, l'Italia sarà al via in 10 di esse, ovvero in tutte con l'eccezione di singolo femminile e quattro di coppia femminile...

