Nel suo atteso discorso al Parlamento di Ottawa, Re Carlo III ha evidenziato le sfide senza precedenti che il Canada deve affrontare in un contesto globale sempre più instabile. Invocando il rinnovamento e la resilienza, il messaggio del sovrano, fortemente voluto dal premier Mark Carney, si pone come un invito all'unità e all'azione per superare le difficoltà attuali e costruire un futuro migliore.

(LaPresse) – Il Canada sta affrontando sfide senza precedenti in un mondo che non è mai stato così pericoloso. E’ il messaggio di Re Carlo III davanti al Parlamento di Ottawa, in un discorso fortemente voluto dal premier Mark Carney, che ha invitato il sovrano britannico, capo di Stato del Canada, ad aprire la nuova sessione parlamentare, in risposta alle minacce di annessione di Donald Trump. È raro che il monarca pronunci quello che viene chiamato il discorso dal trono in Canada. La madre di Carlo, la regina Elisabetta II, lo aveva già fatto due volte, nel 1957 e nel 1977.”Eppure questo momento rappresenta anche un’incredibile opportunità... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Canada, re Carlo: “Paese affronta sfide senza precedenti, opportunità di rinnovamento”

