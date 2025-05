Canada re Carlo III in Parlamento dopo settant’anni | ora l’ex colonia punta su di lui nella guerra contro Trump

Dopo settant'anni, re Carlo III torna a parlare al Parlamento canadese, segnando un momento storico per l'ex colonia. La sua presenza non è solo simbolica, ma diventa un alleato strategico nella crescente tensione con l'amministrazione Trump. Questo evento segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Canada e Stati Uniti, posizionando il sovrano britannico come figura centrale in una battaglia politica inaspettata.

Tutto poteva aspettarsi dalla vita, re Carlo III, tranne che di venire trasformato nell’arma segreta da lanciare contro il presidente americano Donald Trump. Ma tanto è accaduto a Ottawa, nel Senato canadese, dove il sovrano, per la prima volta dal 1957, ha parlato al Parlamento in qualità di capo dello Stato seduto sul suo trono, ma senza corona. Nella guerra commerciale dei dazi lanciata da Washington, colui che è stato salutato come “il re del Canada” ha risvegliato l’ amore per la corona di un Paese che fino ad oggi è stato diviso in due: ora quasi la metà dei canadesi sono pronti a salutare la monarchia e il ruolo del re... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Canada, re Carlo III in Parlamento dopo settant’anni: ora l’ex colonia punta su di lui nella “guerra” contro Trump

