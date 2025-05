Canada il nuovo Speaker della Camera dei Comuni trascinato al suo posto

Il 26 maggio, il deputato liberale Francis Scarpaleggia è stato eletto nuovo Speaker della Camera dei Comuni del Canada, diventando il secondo italo-canadese a ricoprire questa importante carica dopo Anthony Rota. Durante la cerimonia di insediamento, Scarpaleggia ha subito rispettato la tradizione parlamentare, subendo un simbolico "trascinamento" al suo posto, segnando così l'inizio del suo mandato.

Il deputato liberale Francis Scarpaleggia è stato eletto Speaker della Camera dei Comuni del Canada il 26 maggio. È il secondo italo-canadese a ricoprire questa carica dopo Anthony Rota. Durante la cerimonia di insediamento, secondo la tradizione parlamentare, Scarpaleggia è stato simbolicamente "trascinato" al suo posto dal primo Ministro Mark Carney e dal leader dell'opposizione Andrew Scheer, un cerimoniale rigorosamente da rispettare come vuole il protocollo dell'Aula... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Canada, il nuovo Speaker della Camera dei Comuni "trascinato" al suo posto

Se ne parla anche su altri siti

Francis Scarpaleggia eletto Speaker della Camera - TORONTO - Francis Scarpaleggia è il nuovo Speaker della House of Commons. Il deputato italocanadese - il secondo esponente della nostra comunità a ricoprire questa carica dopo Anthony Rota - ha avuto ... 🔗Da corriere.ca

Speaker e Discorso dal Trono: inizia la nuova legislatura - TORONTO - Inizia la nuova legislatura. Oggi i 343 parlamentari eletti il 28 aprile si ritroveranno alla House of Commons, a sei mesi distanza da quando le porte della Camera furono chiuse a doppia man ... 🔗Lo riporta corriere.ca

Lo speaker della Camera: “Trump ci minaccia, gli Usa per noi come la Russia per l’Ucraina” - Greg Fergus, 55 anni, è il presidente uscente della Camera canadese, primo politico giamaico ... considerato gli americani amici. Creando un nuovo senso d’appartenenza e fierezza. 🔗Scrive repubblica.it

CBC News: The National | King Charles arrives in Canada