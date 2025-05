Campo largo e sonni tranquilli

Nel clima politico attuale, emerge un paradosso: mentre la sinistra avrebbe potuto celebrarsi per una vittoria chiara, sembra invece cedere a un'autocritica distruttiva. Questo articolo esplora come la scelta di non capitalizzare su successi potenziali possa mettere a rischio la stabilità e il futuro del campo largo, infrangendo la possibilità di sonni tranquilli per i suoi sostenitori.

Fa un certo effetto vedere che nel giorno in cui la sinistra avrebbe potuto rivendicare una volta tanto una vittoria netta e pulita non abbia saputo rinunciare alla sua anima autolesionista al limite del suicidio... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Campo largo e sonni tranquilli

