Campioni per sempre – Quarto scudetto di Coppola arriva in libreria Proventi alla Casa di Tonia

In occasione del trionfo del Napoli, arriva in libreria "Campioni per sempre – Quarto scudetto" di Gianfranco Coppola, un'opera da collezione che celebra questa storica impresa. Il libro, disponibile dal 30 maggio, non solo racconta le emozioni del titolo, ma destina parte dei proventi alla Casa di Tonia. Un tributo imperdibile per tutti i tifosi azzurri.

Un libro da collezione per celebrare la grande impresa del Napoli. ”Campioni per sempre – Quarto scudetto” arriva in libreria venerdì 30 maggio a meno di una settimana dal trionfo degli azzurri in campionato. Gianfranco Coppola torna a raccontare il titolo tricolore con la formula innovativa utilizzata già nel primo volume di successo di due anni fa sul terzo scudetto: le speciali interviste ai grandi protagonisti del Napoli vincente del passato che si raccontano e che raffrontano le loro imprese con quelle dei campioni della squadra di Antonio Conte. Spiccano, tra le altre, le interviste di Ricardo Alemao su Scott McTominay, di Antonio Careca su Romelu Lukaku, di Ottavio Bianchi su Antonio Conte, di Alessandro Renica su Alessandro Buongiorno, di Gianfranco Zola su David Neres... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

