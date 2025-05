Campioni di benessere premiati oltre 500 alunni delle scuole primarie per l’impegno a favore di stili di vita salutari

Martedì mattina, al parco Campo della Fiera, oltre 500 alunni delle scuole primarie del primo circolo didattico sono stati premiati per il loro impegno nella promozione di stili di vita salutari. L'evento, parte del progetto “Campioni di benessere”, ha visto la partecipazione entusiasta di genitori e figli, celebrando i risultati ottenuti nel migliorare la salute e il benessere dei giovani.

Martedì,attina al parco Campo della Fiera si è svolta la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per gli alunni delle scuole primarie del primo circolo didattico. Di fronte ai numerosi genitori presenti, sono state premiate per... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - “Campioni di benessere”, premiati oltre 500 alunni delle scuole primarie per l’impegno a favore di stili di vita salutari

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili lungo la via Emilia e l’ex ferrovia; Santarcangelo, gli alunni delle elementari premiati ’Campioni di benessere’; Quanti campioni in Comune: oltre 120 premiati alla Serata dello Sportivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Santarcangelo, “Campioni di benessere”: premiati oltre 500 alunni - Questa mattina martedì 27 maggio al parco Campo della Fiera si è svolta la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per gli alunni delle ... 🔗Si legge su chiamamicitta.it

“Campioni di benessere”, Santarcangelo premia i bambini per l’impegno in stili di vita salutari - A Santarcangelo si svolgerà martedì 27 maggio dalle ore 9,30 al parco Campo della Fiera la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per g ... 🔗Secondo chiamamicitta.it

Santarcangelo, gli alunni delle elementari premiati ’Campioni di benessere’ - I bambini premiati come ’Campioni di benessere’. Si terrà martedì al parco Campo della Fiera la premiazione del progetto ... 🔗msn.com scrive

RETESOLE TG LAZIO Emozione e grandi campioni agli Italian Sportrait Award 2016