Campionati nazionali universitari ad Ancona supera quota 100 il numero delle medaglie già assegnate

Ancona ospita con entusiasmo la quarta giornata dei campionati nazionali universitari, superando già le 100 medaglie assegnate. Gli eventi di oggi includono le competizioni di pallavolo maschile e femminile, le qualificazioni di tennis e il calcio a 5 maschile, promettendo emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati presenti.

ANCONA – Quarta giornata di campionati e 109 medaglie già assegnate. Oggi in programma la pallavolo maschile al Palasport Brasili a Collemarino (gironi), la pallavolo femminile al Palasport Sabatini (gironi), le qualificazioni di tennis al Tennis Club di Pietralacroce, il calcio a 5 maschile al... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Campionati nazionali universitari ad Ancona, supera quota 100 il numero delle medaglie già assegnate

Campionati universitari ad Ancona, un altro argento per il Cus - Ai Campionati nazionali universitari (Cnu) primaverili ad Ancona un altro argento per il Cus Ancona: se lo è aggiudicato ieri Sofia Bellesini nell'arrampicata. (ANSA) ... 🔗ansa.it scrive

Cus Unimore forza 130 ai campionati universitari - Folta rappresentativa dell’ateneo ai CNU Ancona che si chiudono domenica. E sono già arrivate le prime medaglie: un oro e un bronzo negli scacchi. . 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

I campionati nazionali universitari ad Ancona: in centinaia in corteo. Attesi 4mila partecipanti - Vengono da cinquanta atenei per sfidarsi in una ventina di discipline, fino al 1° giugno. La sfilata, con i cartelli dei rispettivi Cus, da piazza Cavour a piazza Pertini, dove c'è stata la cerimonia ... 🔗Secondo rainews.it

