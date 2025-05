Campidoglio | il 6 giugno celebrazione ‘Letteratura Contemporanea’

Il 6 giugno, il Campidoglio di Roma ospiterà la 13^ edizione del Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea 2025. Questa manifestazione, che si terrà nella storica Sala della Protomoteca, celebra l’eccellenza della letteratura contemporanea, offrendo un'importante opportunità di incontro e riflessione sulla cultura italiana. Un evento che promette di arricchire il panorama letterario e culturale della capitale.

