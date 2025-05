Campania dal territorio alla mobilità | al via gli Stati Generali dell’Ambiente

Il 29 e 30 maggio, Napoli ospiterà gli Stati Generali dell’Ambiente 2025 presso la Mostra d’Oltremare. Un'importante occasione di confronto per affrontare temi cruciali come il ciclo integrato dei rifiuti, il risanamento del sistema idrico e le bonifiche dei siti contaminati, puntando a una gestione sostenibile del territorio e alla mobilità ecologica in Campania.

(Adnkronos) – Il 29 e 30 maggio tornano a Napoli, presso la Mostra d'Oltremare, gli Stati Generali dell'Ambiente 2025. Dal ciclo integrato dei rifiuti al risanamento del sistema idrico, dalle bonifiche dei siti contaminati al disinquinamento dei corpi idrici e del litorale marino, questa nuova edizione si apre nel segno dell'impegno portato avanti in questi.

