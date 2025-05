Cammini di speranza a Gragnano un incontro con Isabella Bossi Fedrigotti

Il prossimo incontro della rassegna "Cammini di speranza" si terrà a Gragnano giovedì 29 maggio, alle ore 18, presso il Centro culturale "Nuovo Cinema Italia". La protagonista sarà la rinomata scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti, che presenterà il suo lavoro e le sue riflessioni in un evento dedicato alla cultura e alla speranza. Un momento imperdibile per gli amanti della letteratura!

