Cambio al vertice della Polizia locale di Ostuni | il nuovo comandante arriva da Gallipoli

Dal 1° giugno, la Polizia Locale di Ostuni avrà un nuovo comandante. Il dottor Antonio Morelli, attuale responsabile della Polizia Locale di Gallipoli, è stato scelto dalla Giunta Comunale per guidare il corpo per i prossimi cinque mesi. Con un’ampia esperienza nel settore, Morelli si prepara ad affrontare le sfide della sicurezza e della gestione del territorio ostunese.

OSTUNI - Ostuni potrà contare, a partire dal 1° giugno, su una nuova guida per il Corpo di Polizia locale. La Giunta Comunale ha deliberato l’assegnazione, in posizione di comando per cinque mesi, del dottor Antonio Morelli, attuale comandante della Polizia Locale di Gallipoli, con esperienza... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cambio al vertice della Polizia locale di Ostuni: il nuovo comandante arriva da Gallipoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Apice. Cambio al vertice della Polizia Locale: cerimonia di saluto per De Bellis; Apice. Cambio al vertice della Polizia Locale: cerimonia di saluto per De Bellis; BASSANO DEL GRAPPA | CONTROLLI A TAPPETO IN CENTRO, FINCO: «A QUESTO SERVE LA POLIZIA LOCALE»; Taser alla Municipale, abusivismo commerciale e sicurezza al mercato ittico: il punto in Consiglio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cambio al vertice in polizia locale. Il comando ora passa a Visciglia - Cambio della guardia al comando della sede di polizia locale a San Martino in Rio. Il commissario Rita Valentini ha infatti lasciato il ruolo di comando in paese per iniziare un nuovo percorso ... 🔗msn.com scrive

Guardiagrele, cambio al vertice della polizia locale: il maggiore Trappolini lascia il comando dopo dieci anni - Cambio al vertice della polizia locale di Guardiagrele. Da oggi, mercoledì 1° maggio, il maggiore Andrea Trappolini lascia l’incarico di comandante dopo dieci anni di servizio per assumere un nuovo ... 🔗Lo riporta chietitoday.it

Catania, Trantino presenta i nuovi vertici della Polizia locale - ha presentato i nuovi vertici della Polizia Locale: Diego Peruga e Stefano Blasco, nominati rispettivamente comandante e vicecomandante del Corpo. “Dobbiamo imprimere un cambio di passo che ... 🔗Secondo livesicilia.it

C.Castello: polizia municipale, cambio al vertice