Cambiamento climatico e diritti delle giovani generazioni l’appello dei volontari Unicef | Noi ragazzi vogliamo essere coinvolti

L'emergenza climatica impone una riflessione sui diritti delle giovani generazioni. I volontari di UNICEF lanciano un appello forte e chiaro: i ragazzi vogliono essere coinvolti nella salvaguardia del pianeta. In un contesto di negazionismo, è cruciale riconoscere che un ambiente pulito e sostenibile è un diritto fondamentale, essenziale per garantire un futuro sano e sicuro.

Mentre negazionismo e relativismo climatico rialzano la testa, è bene aver presente che vivere in “un ambiente pulito, sano e sostenibile”, con “aria pulita, un clima sicuro e stabile, ecosistemi e biodiversità sani, acqua sicura e sufficiente, cibo sano” è un diritto, a maggior ragione per i più giovani che (ancora) non possono decidere le politiche per il futuro. Ci hanno pensato la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), e l’UNICEF Italia, organizzando oggi, 27 maggio, a Roma in occasione del 34esimo anniversario della ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone di minore età, la conferenza “Il cambiamento climatico e i diritti delle giovani generazioni”, per mostrare alla platea, prevalentemente di ragazze e ragazzi, che Italia ci (e soprattutto “li”) aspetta tra qualche decennio e come potranno far valere le proprie ragioni... 🔗 Leggi su Tpi.it