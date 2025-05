Call of Duty Black Ops 6 | Annunciate le mappe della Stagione 4

La stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 si arricchisce di tre nuove mappe mozzafiato, ambientate nella suggestiva Islanda. Shutdown, Fugitive e Blitz non solo offrono nuove arene di battaglia, ma arricchiscono anche la trama del gioco, immergendo i giocatori in un'esperienza coinvolgente e dinamica. Scopriamo insieme le caratteristiche distintive di queste location e come influenzeranno il gameplay.

La nuova stagione di Call of Duty: Black Ops 6 porta una ventata di aria gelida nel comparto multiplayer grazie all'introduzione di tre nuove mappe ambientate in Islanda: Shutdown, Fugitive e Blitz. Ogni mappa non è solo uno scenario di combattimento, ma un frammento della narrativa principale, con ambientazioni drammatiche, percorsi intricati e sfide tattiche inedite. Ecco una panoramica dettagliata di ciascuna area, pensata per aiutarti a dominare il campo di battaglia. Shutdown – Sabotaggio sulla diga. In Shutdown, i giocatori attaccano una diga islandese con l'obiettivo di interrompere l'energia che alimenta una prigione segreta...

