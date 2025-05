Calendario Europei tuffi 2025 oggi | orari martedì 27 maggio tv streaming italiani in gara

Gli Europei di tuffi 2025 ad Antalya continuano a emozionare, con l'Italia che dopo un doppio argento punta nuovamente sulle sue stelle. Oggi, martedì 27 maggio, Chiara Pellacani torna in gara sul trampolino, pronta a conquistare altri allori per la squadra azzurra. Scopri gli orari e come seguire le competizioni in tv e streaming.

Continuano gli Europei di tuffi ad Antalya. Ieri per l'Italia è stata una giornata con un doppio argento (Jodoin di MariaGiovannini e Lorenzo Marsaglia), ma oggi la squadra azzurra schiera nuovamente la sua punta di diamante. Torna infatti sul trampolino Chiara Pellacani, che va a caccia della doppietta d'oro dopo il titolo dal metro. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 9.00, 14.30 E 16.15 In gara ci sarà anche Elisa Pizzini, che vuole sicuramente stupire. Pellacani è reduce da un'eccezionale Coppa del Mondo, dove ha concluso al quarto posto nella Super Final alle spalle delle cinesi e dell'australiana Keeney...

