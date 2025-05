Calenda morettiano | Sulla politica economica Meloni dica qualcosa anche di destra

Durante un’assemblea di Confindustria a Bologna, il segretario di Azione Carlo Calenda ha lanciato una provocazione al premier Giorgia Meloni, suggerendo che potrebbe ispirarsi a Nanni Moretti e pronunciare un discorso più incisivo e di destra sulla politica economica. Un commento che riflette le attese e le critiche nei confronti della direzione economica del governo.

Bologna. “ Vorrei che Meloni facesse come Nanni Moretti e dicesse qualcosa di destra sulla politica economica “. A scherzare col Foglio è il segretario di Azione Carlo Calenda, a Bologna per l’assemblea generale di Confindustria. Lo intercettiamo prima del discorso della presidente del Consiglio, a Piazza della Costituzione: “Sono molto curioso di sentire se la premier dirà qualcosa, qualunque cosa, di significativo sulla politica economica e industriale che non ha detto finora“, dice Calenda. E fa qualche esempio: “ Cambiare norma 5.0? Un piano decente sull’energia? Sull’automotive? Qualsiasi cosa “... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Calenda morettiano: “Sulla politica economica Meloni dica qualcosa, anche di destra”

Cosa riportano altre fonti

Calenda morettiano: “Sulla politica economica Meloni dica qualcosa, anche di destra” - Il leader di Azione a Bologna per l'assemblea di Confindustria. Parlando al Foglio ricorda la celebre frase di Nanni Moretti e chiede al governo di intervenire per sostenere l'industria ... 🔗Come scrive ilfoglio.it

Nella politica italiana le carte le dà Calenda - Calenda qui, Calenda là. / Calenda su, Calenda giù. Tutti mi cercano, tutti mi vogliono. La politica spicciola italiana, che si sta consumando all’ombra dei grandi eventi internazionali, ha come prota ... 🔗Riporta italiaoggi.it

Orsini-Calenda, l’affondo nella “melma”: la Luiss finisce nel mezzo - Bufera tra Orsini e Calenda: il sociologo attacca il tour universitario di Azione definendolo. E la Luiss finisce nel mirino. 🔗Da msn.com