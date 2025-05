Calciomercato Torino Ricci sempre più nel mirino dell’Inter Novità sul suo futuro è arrivata la decisione di Cairo

Il calciomercato è in fermento, con il centrocampista del Torino, Ricci, sempre più nel mirino dell'Inter. I tifosi di entrambe le squadre vivono con trepidazione le ultimissime notizie in merito al futuro del giocatore, mentre il presidente Cairo prende decisioni cruciali. Scopriamo insieme le ultime novità su questa intrigante trattativa e le possibili implicazioni per il campionato.

Ricci Inter è un accostamento di parole che tiene in ansia i tifosi nerazzurri, ma anche quelli del Torino. A fornire preziosi aggiornamenti sul centrocampista dei granata ci ha pensato questa mattina Tuttosport.

