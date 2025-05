Calciomercato Roma movimenti in entrata interessanti | l’asse con quella squadra potrebbe scaturire sorprese

L'estate del calciomercato si annuncia intensa per la Roma, con movimenti in entrata potenzialmente promettenti. L'asse tra i giallorossi e il Milan potrebbe rivelarsi cruciale, aprendo a possibilità sorprendenti. Con Igli Tare ora alla guida sportiva del club rossonero, i prossimi sviluppi potrebbero ridefinire gli scenari di mercato e arricchire le strategie delle due squadre. Scopriamo insieme le ultime novità!

Calciomercato Roma, molti movimenti per quanto riguarda l’estate. L’asse con il Milan sarà decisivo per questi giocatori È ufficialmente cominciata ieri la nuova avventura di Igli Tare come direttore sportivo del Milan. L’annuncio da parte del club rossonero è stato immediatamente seguito dai primi impegni operativi del dirigente, che non ha perso tempo e ha ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com