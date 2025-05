Calciomercato Napoli un giocatore torna alla base | l’annuncio

Nel frenetico mondo del calciomercato, il Napoli si prepara a una stimolante novità: un giocatore ritorna alla base, mentre si attende il futuro di Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manna è attivamente impegnato in diverse trattative, alimentando le speranze dei tifosi, che sognano un grande colpo come De Bruyne. Scopriamo insieme i dettagli di queste operazioni e cosa potrebbe riservare il futuro per gli azzurri.

Per il Napoli, in attesa di conoscere il futuro di Conte, è arrivata un’importante notizia. In casa Napoli è sempre tempo di calciomercato. Sono tante le trattative portate avanti dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. I tifosi partenopei sognano il colpo De Bruyne: manca sempre meno alla chiusura della trattativa, col belga che sembra essere ormai totalmente aperto al trasferimento in Italia. Non bisogna però dimenticare dei tanti calciatori azzurri in prestito: in estate molti faranno ritorno alla base. Arrivano novità proprio sul futuro di uno dei calciatori lontani da Napoli: la dirigenza annuncia che il giocatore in questione tornerà a vestire la maglia azzurra... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, un giocatore torna alla base: l’annuncio

Approfondimenti da altre fonti

Scudetto Napoli, come cambia il mercato: da De Bruyne a David e Osimhen; De Bruyne-Napoli, apertura totale: Le news di calciomercato; Conte via? Il Napoli vira su Allegri: pronto un accordo biennale; Calciomercato Napoli: Osimhen rifiuta la Juventus. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli, ufficiale: torna Lindstrom dal prestito all'Everton - L`Everton, attraverso una nota ufficiale diramata attraverso il proprio sito, ha annunciato `che Jack Harrison, Jesper Lindstrom, Orel Mangala e Armando Broja faranno. 🔗Come scrive calciomercato.com

Napoli campione: sfilata con i pullman dei giocatori che hanno vinto lo scudetto - Il sindaco: grande festa di popolo "Una grande festa di popolo, una grande gioia e partecipazione". Così il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, a margine della sfilata sul lungomare dei bus scoperti ... 🔗Riporta msn.com

Zerbin torna a Napoli, con la retrocessione del Venezia non ci sarà riscatto - Missione fallita per i lagunari, ritorno in azzurro per Zerbin che dalla prossima estate dovrà cercarsi una nuova sistemazione. 🔗Da msn.com

Calciomercato Napoli, l'ungherese torna di moda per la difesa di Spalletti