Calciomercato Napoli nuova pista per l’attacco | arriva dalla Premier League

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un'interessante nuova pista per l'attacco, proveniente dalla Premier League. Dopo aver festeggiato il quarto Scudetto con una parata trionfale, il direttore sportivo Manna è pronto a portare nel club un grande colpo. Scopriamo di chi si tratta e le potenzialità di questo eventuale acquisto.

Nuova pista per l'attacco del Napoli: il club punta ad un grande colpo dalla Premier League, di chi si tratta. Il calciomercato del Napoli ora può davvero entrare nel vivo. Dopo la vittoria del quarto Scudetto, festeggiato ieri con la parata dei bus scoperti, ora il ds Manna potrà far entrare nella fase calda alcune trattative già avviate. Una di queste è quella per Kevin De Bruyne, per cui ieri il presidente De Laurentiis ha annunciato progressi significativi. Ma per costuire un Napoli competitivo, arriveranno colpi praticamente in tutti i reparti, anche in attacco. Napoli, c'è anche Semenyo fra le piste per l'attacco...