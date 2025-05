Calciomercato Modric al Milan | reale possibilità? Ecco la situazione

Luka Modric, storico centrocampista del Real Madrid, è ora un giocatore svincolato e il suo futuro è incerto. Con l'apertura del calciomercato estivo, il Milan potrebbe cogliere l'opportunità di ingaggiare il talentuoso croato. In questo articolo analizzeremo la situazione attuale e le reali possibilità di un trasferimento nel club rossonero.

Luka Modric ha lasciato il Real Madrid: il Milan ha chance di metterlo sotto contratto in questo calciomercato estivo? Facciamo il punto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Modric al Milan: reale possibilità? Ecco la situazione

