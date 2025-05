Calciomercato Milan colpo Modric? Due elementi in aiuto dei rossoneri

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'indiscrezione su Luka Modric, storico talento croato in procinto di lasciare il Real Madrid. Questa mossa potrebbe rappresentare un'opportunità imperdibile per i rossoneri, supportata da due elementi strategici. Analizziamo le possibilità di un approdo di Modric a Milano e l'impatto che potrebbe avere sulla squadra.

Luka Modric ha lasciato il Real Madrid: il Milan ha chance di metterlo sotto contratto in questo calciomercato estivo? Facciamo il punto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, colpo Modric? Due elementi in aiuto dei rossoneri

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un Pallone d’Oro al Milan: Modric, un’opportunità da cogliere al volo; Luka Modric lascia il Real Madrid/ Addio dopo 13 anni: può diventare colpo di calciomercato? (21 maggio 2025); Mercato Milan, sogno Modric per il centrocampo?; Calciomercato Modric al Milan | reale possibilità? Ecco la situazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, Modric sbarca in Italia: l’annuncio dalla Spagna - Nuovo annuncio in Serie A dalla Spagna: ecco la prossima destinazione di Luka Modrid dopo l'addio al Real Madrid. Ci siamo per il colpo ... 🔗Riporta calciomercato.it

Milan, Modric il sogno di mercato: la chiave può essere Boban - I rossoneri continuano a mantenere viva la suggestione Modric: Boban vorrebbe portare ... rossonero che vorrebbe chiudere il colpo e portare al Milan il Pallone d'Oro. Si attendono dunque segnali ... 🔗Lo riporta sport.sky.it

Calciomercato Milan, Boban allontana Modric: ma ecco chi può finanziare il colpo - CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / “Modric è impossibile”, ha ... o perlomeno una possibilità piccola c'è. Il 'colpo', come fa intendere la stessa 'rosea', potrebbe essere 'finanziato' da Gigio ... 🔗Secondo calciomercato.it

LUKA MODRIC AL MILAN ILLUSIONE O REALTÀ?? I LIKE DEL CROATO! • [CALCIOMERCATO MILAN]