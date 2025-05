Calciomercato Milan Adli tornerà in rossonero | la Fiorentina non lo riscatta

Yacine Adli si avvicina a un ritorno al Milan, con la Fiorentina che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul centrocampista. Dopo una stagione in prestito, il talentuoso giocatore torna così sotto la guida dei rossoneri, pronti a reintegrarlo nella rosa per la prossima stagione. Scopriamo i dettagli di questo possibile trasferimento e le prospettive future per Adli nel club milanese.

