Calciomercato Lecce Krstovic dice addio alla squadra giallorossa? Ecco le ultime novità

Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ha annunciato il suo addio alla squadra giallorossa, dopo aver celebrato la salvezza raggiunta. Dopo il recente successo per 1-0 contro la Lazio, le sue dichiarazioni lasciano presagire possibili cambi di maglia in vista del calciomercato estivo. Scopriamo tutte le ultime novità e cosa potrebbe riservare il futuro per il bomber serbo.

Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio? Le ultime novità tra dichiarazioni e possibili cambi di maglia in estate Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ha commentato con emozione la salvezza raggiunta dal suo club ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 1-0 in casa della Lazio. Una vittoria fondamentale, che ha sancito la permanenza aritmetica dei ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio alla squadra giallorossa? Ecco le ultime novità

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina, il vice Kean sarà una priorità. Occhi su Krstovic del Lecce; Aldo Serena innamorato di Krstovic: Lo consiglio a quattro squadre di A; Lecce-Torino probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Elmas, Perciun, Gaspar, Krstovic, Baschirotto, Casadei e Adams; Calciomercato Lazio, per l’attacco occhi anche su Krstovic. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Krstovic dice addio al Lecce? Una big estera è pronta a fare follie per il centravanti dei pugliesi. Le ultime - Krstovic diventerà la chiave del calciomercato Lecce. All’ultimo ecco l’interesse di una big estera pronta a fare follie per lui Nikola Krstovic sta attirando sempre più attenzioni parlando del calcio ... 🔗Secondo calcionews24.com

Non solo Krstovic: tutti i calciatori delle concorrenti del Lecce finiti nel mirino delle big - Sono tanti i prospetti che in questa stagione hanno fatto molto bene e nella prossima estate potranno finire nelle big del nostro campionato ... 🔗Segnala pianetalecce.it

Krstovic, grande asta per il centravanti del Lecce! Quali sono le squadre interessate all’attaccante? La lista - Krstovic, chiave del calciomercato Lecce, è molto seguito da diversi club. Si allunga la lista per il centravanti giallorosso Nikola Krstovic continua ad attirare l’attenzione di diversi club, sia in ... 🔗Come scrive informazione.it

?? Scandalo Juve-Lecce 2-1: rigore su Krstovic ignorato, Giampaolo esplode! ??