Calciomercato Juventus i bianconeri bussano alla porta del Real! Quel giovane profilo potrebbe arrivare a Torino con questa formula Tutti i dettagli in merito alla nuova pista di mercato

La Juventus sta intensificando i propri sforzi sul mercato, mirando a un giovane talento del Real Madrid. I bianconeri stanno esplorando la possibilità di un trasferimento in prestito, aprendo così a nuove opportunità per rinforzare la squadra. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante trattativa e le implicazioni per il calciomercato juventino.

Calciomercato Juventus, i bianconeri provano a bussare alla porta del Real Madrid per prendere quel giovane calciatore in prestito. Il calciomercato Juventus potrebbe essere legato a doppio filo con quello Real Madrid. Quanto meno in entrata. Dalla Spagna, precisamente attraverso quanto appreso dalla trasmissione “ El Chiringuito “, arriva una nuova indiscrezione. Il club bianconero sarebbe sulle tracce di Endrick, attaccante brasiliano classe 2006. Secondo quanto esternato dal direttore di OKDIARIO, Eduardo Inda, l’idea di Madama è quella di prendere il giocatore in prestito. Sul giocatore ci sarebbero anche altri club de LaLiga e della Bundesliga... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri bussano alla porta del Real! Quel giovane profilo potrebbe arrivare a Torino con questa formula. Tutti i dettagli in merito alla nuova pista di mercato

