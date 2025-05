Calciomercato Juve la società lavora alacremente per allungare i loro prestiti fino al Mondiale per Club! Si può chiudere entro prossima settimana Ultimissime

La Juventus è impegnata a prolungare i prestiti di alcuni giocatori chiave in vista del Mondiale per Club. Con trattative che potrebbero chiudersi entro la prossima settimana, la dirigenza sta lavorando per ottimizzare la formazione attuale e garantire una squadra competitiva per la stagione imminente. Scopri le ultime novità sul calciomercato della Juve e le strategie per il futuro.

Calciomercato Juve, la dirigenza vuole puntare su di loro per giocare il Mondiale per Club! Si lavora per prolungare il loro prestiti. Il calciomercato Juve lavora alacremente non solo per allestire la squadra per la prossima stagione, ma anche per consolidare la squadra che andrà a disputare il prossimo Mondiale per Club. Tra i giocatori che i bianconeri vorrebbero confermare in rosa ci sono Randal Kolo Muani e Renato Veiga. A tal proposito, Alfredo Pedullà ha fornito degli aggiornamenti che evidenziano come Madama stia spingendo forte per prolungare i due prestiti fino alla fine della kermesse iridata... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la società lavora alacremente per allungare i loro prestiti fino al Mondiale per Club! Si può chiudere entro prossima settimana. Ultimissime

