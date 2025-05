Calciomercato Juve | arriva l’indiscrezione che cambia il suo futuro? Accordo raggiunto per il trasferimento in Arabia! Cosa accade

Nel calciomercato della Juventus arriva un'indiscrezione che potrebbe stravolgere il futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da The Sportzine, l'attaccante nigeriano avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Hilal, destando grande interesse e preoccupazione tra i tifosi bianconeri. Cosa significa questa decisione per la sua carriera e per le strategie future della Juve? Scopriamolo.

Calciomercato Juve: «accordo raggiunto per il trasferimento in Arabia!». Cosa sta succedendo per il suo futuro. Secondo quanto riportato da The Sportzine, Victor Osimhen avrebbe raggiunto un’intesa con l’ Al Hilal. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, avrebbe scelto la ricca proposta del club saudita, rinunciando di fatto all’interesse del Chelsea e del calciomercato Juve. Decisiva, secondo le indiscrezioni, l’offerta economica dell’Al Hilal, unica società in grado di soddisfare le esose richieste dell’ex Lille: dieci milioni di euro netti a stagione... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: arriva l’indiscrezione che cambia il suo futuro? «Accordo raggiunto per il trasferimento in Arabia!». Cosa accade

