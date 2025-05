Calciomercato Inter passi avanti per Ange-Yoan Bonny

L'Inter sta compiendo significativi progressi nel calciomercato, puntando su Angélo Bonny per rinforzare il reparto offensivo. Mentre la squadra si prepara per la finale di Champions League, la dirigenza è già attiva nel pianificare una stagione futura, cercando di integrare talenti dal vivaio e nuovi acquisti per garantire un attacco di alto livello.

Aggrappati alla ThuLa, almeno fino al 31 maggio. Se in finale di Champions League la Beneamata non può prescindere dalla sua coppia d'attacco, in Viale della Liberazione sono già al lavoro per allungare in maniera qualitativa il reparto offensivo della prossima stagione. Così tra giovani del vivaio, nomi che tornano

