Calciomercato Inter novità sul futuro di Nico Paz | l’argentino saluta la Serie A?

Calciomercato Inter, novità sul gioiellino del Como nel mirino dell'Inter da tempo: le ultime. Negli ultimi mesi, uno dei principali obiettivi di mercato per l' Inter è stato Nico Paz. Il giovane talento del 2004 ha fatto il suo debutto in Serie A, accumulando 6 gol e 9 assist in 35 partite, guadagnandosi così l'attenzione di molti tifosi e club interessati a seguirne la crescita. Tuttavia, come evidenziato da Fabrizio Romano, l'interesse dell'Inter per l'argentino è emerso in inverno, a seguito delle sue brillanti prestazioni con il Como. Tuttavia, la situazione è complicata dalla gestione del Real Madrid sul giocatore, che rende difficile qualsiasi manovra per acquistarlo...