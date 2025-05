Calciomercato Inter LIVE | blitz di Ausilio per Bonny Fabregas possibile sostituto di Inzaghi in caso di addio?

L'Inter è in fermento sul fronte del calciomercato, con il ds Piero Ausilio in missione per innestare nuovi talenti. Tra i nomi sul tavolo spicca quello di Bonny Fabregas, possibile erede di Inzaghi, qualora l'allenatore decidesse di lasciare. Segui con noi tutte le ultime trattative, indiscrezioni e affari conclusi in tempo reale, perché il calciomercato nerazzurro non si ferma mai.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

