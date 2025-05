Calciomercato Inter l’Al Hilal punta su Barella per avere Inzaghi

L'Inter si avvicina alla finale di Champions League contro il PSG, ma le voci di mercato si intensificano. L'Al Hilal punta su Nicolò Barella, un obiettivo chiave per la squadra saudita, per cercare di attrarre l'allenatore Simone Inzaghi. Mentre i nerazzurri si preparano per la grande sfida a Monaco, il calciomercato potrebbe riservare sorprese che influenzeranno il futuro del club.

L'Inter è ufficialmente entrata nella settimana più importante della stagione. Mancano infatti appena 4 giorni alla finalissima di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera. Ma mentre la squadra si sta preparando e concentrando in vista del grande impegno, le sirene provenienti dall'Arabia non intendono fermarsi.

