Calciomercato Inter il ds del Venezia | Stankovic? Lo riscatteremo Radu invece no E su Carboni…

Nel corso di una conferenza stampa, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha chiarito la posizione del club riguardo al calciomercato e il futuro di alcuni giocatori, tra cui il riscatto di Stankovic e le sorti di Radu. Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il Venezia, reduce da una retrocessione all'ultima giornata. Scopriamo tutti i dettagli delle sue affermazioni.

