Calciomercato il Milan valuta Chiesa | ottimi rapporti con il suo agente

Nel calciomercato estivo, il Milan avanza con decisione per Federico Chiesa, attaccante del Liverpool. Grazie ai buoni rapporti con il suo agente, i rossoneri stanno valutando seriamente l'opportunità di portare l'ex stella di Fiorentina e Juventus a Milano, segnando un potenziale colpo di mercato che potrebbe rinforzare l'attacco.

Federico Chiesa potrebbe lasciare Liverpool nel calciomercato estivo: il Milan sembra essere interessato all'ex Fiorentina e Juventus... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan valuta Chiesa: ottimi rapporti con il suo agente

Cosa riportano altre fonti

