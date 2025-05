calciomercato dilettanti zannoni celeste e mister virgilio a fiorano la triade ex ganaceto

Il Fiorano annuncia la sua ripartenza in Prima categoria puntando su un'importante triade ex Ganaceto, composta da Zannoni, Celeste e mister Virgilio. Dopo la recente retrocessione, il club ha avviato un progetto ambizioso volto a rilanciarsi, facendo leva sull'esperienza e sul successo ottenuto negli anni precedenti. L'arrivo di mister Matteo Virgilio è il primo passo verso un futuro promettente.

Il Fiorano ha definito le prime base della ripartenza dopo la retrocessione in Prima categoria. Un progetto ambizioso che riparte dalla 'triade' che ha portato negli ultimi anni il Ganaceto al salto in Promozione e poi all'ottimo scorso campionato. In biancorosso arrivano infatti mister Matteo Virgilio e il direttore sportivo Nicola Zannoni, che lavorerà con la supervisione del direttore tecnico Alessio Celeste. Inoltre è stato confermato Stefano Fortuna che, col nuovo incarico di team manager, farà da trade-union tra la squadra e il presidente. "Puntiamo a un pronto riscatto – così il presidente Michele Iacaruso – abbiamo tanti giocatori nostri e molti giovani pronti al salto di qualità e col nuovo staff tecnico stiamo mettendo a punto un programma di largo respiro che ci veda protagonisti le prossime stagioni...