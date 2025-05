Calcio | Roma accusa Zaniolo era alterato e ha mandato 2 nostri giocatori in ospedale

L'AS Roma ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo agli eventi del 26 maggio, dopo la semifinale Primavera Fiorentina-AS Roma. L'accusa coinvolge Nicolò Zaniolo, accusato di essere in stato alterato e di aver causato l'infortunio di due giocatori, che sono stati portati in ospedale. La situazione solleva interrogativi sulla condotta del calciatore e sulle conseguenze per il club.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – “A seguito di un’approfondita indagine sui fatti”, l’AS Roma ha rilasciato una dichiarazione aggiornata in merito ai fatti della sera del 26 maggio, al termine della semifinale Primavera Fiorentina-AS Roma disputata al Viola Park. “Nicolò Zaniolo, giocatore della prima squadra della Fiorentina, ha fatto irruzione illegalmente – si legge nella nota – nell’area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse privo di accredito”. “Secondo quanto riportato da testimoni, Zaniolo appariva visibilmente alterato. Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, ha provocato i giocatori e, senza alcun scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Roma accusa Zaniolo, era alterato e ha mandato 2 nostri giocatori in ospedale

