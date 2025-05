Calcio Napoli De Laurentiis e quelle parole che sanno di addio a Conte

Aurelio De Laurentiis, patron del Calcio Napoli, apre a nuove prospettive future con parole che sembrano preludere a un addio con il tecnico Antonio Conte. Dopo la celebrazione del titolo con una festosa sfilata sul lungomare, la serata è continuata in un ristorante di Posillipo, dove il dialogo sulla prossima stagione ha preso una piega inaspettata. Cosa significa davvero per il futuro della squadra?

Le parole del patron del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, lasciano pensare a una separazione dal tecnico salentino. Dopo la sfilata scudetto a bordo del bus scoperto sul lungomare, la giornata di festa del Calcio Napoli è proseguita a cena, in un ristorante di Posillipo, al termine della quale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, De Laurentiis e quelle parole che sanno di addio a Conte

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Napoli di De Laurentiis: 20 anni di successi finanziari nel calcio italiano; De Laurentiis sul futuro di Conte: Mai dire mai, se uno vuole mettersi a disposizione...; Napoli, De Laurentiis su Conte: Se uno non sta bene in un ambiente deve cambiare aria; Il modello De Laurentiis ha reso grande il Napoli: vincere e fare soldi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Napoli di De Laurentiis: 20 anni di successi finanziari nel calcio italiano - Il quarto scudetto certifica lo status di un club cresciuto sull’equilibrio dei conti, atteso ora a sfide cruciali come l’Europa e i nuovi impianti ... 🔗Si legge su ilsole24ore.com

Conte, vertice decisivo con De Laurentiis: il richiamo della Juve è forte, ma la moglie e Oriali... - Pressing continuo della famiglia e dello staff, anche Lukaku non si arrende: "Proverò a farlo rimanere con noi". Se sarà addio, il presidente diretto su Allegri ... 🔗Secondo corrieredellosport.it

Cassano su Allegri al Napoli: “Lui e De Laurentiis possono parlare solo di vini, film e altre robe” - Antonio Cassano non usa giri di parole per commentare le voci insistenti su Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. L'ex calciatore chiarisce un concetto: "No ... 🔗fanpage.it scrive