Calcio italiano nel caos terremoto arbitrale | decisione presa su Rocchi

Il calcio italiano è travolto da un tumulto senza precedenti a causa di un terremoto arbitrale che ha scosso la Serie A. Le recenti polemiche, che hanno coinvolto praticamente tutte le squadre, mettono in luce le crescenti fratture all'interno dell'AIA. Al centro della controversia si trova il designatore Rocchi, già nel mirino di molti club, mentre il campionato si chiude tra tensioni e malumori.

Il designatore della CAN di A e B è da tempo nel mirino di alcuni club. Pesante la spaccatura all’interno dell’AIA Domenica si è chiuso un campionato di Serie A colmo di polemiche. Polemiche soprattutto arbitrali, che hanno più o meno coinvolto tutte le squadre del campionato. In particolar modo le più importanti, dalla Roma all’ Inter passando per i Campione d’Italia del Napoli. Calcio italiano nel caos, terremoto arbitrale: decisione presa su Rocchi (LaPresse) – Calciomercato.it Nel mirino c’è stato e c’è tutt’ora Gianluca Rocchi, il designatore della CAN di A e B attaccato frontalmente pure dall’interno... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calcio italiano nel caos, terremoto arbitrale: decisione presa su Rocchi

Se ne parla anche su altri siti

Calcio italiano nel caos, terremoto arbitrale: decisione presa su Rocchi; Terremoto in serie B, Brescia verso la penalizzazione e la retrocessione; Terremoto Serie B, tutto ciò che sta succedendo e che potrebbe succedere nei prossimi giorni; Terremoto in Serie B, Brescia verso la retrocessione shock e caos playout. E la Samp ritorna a sperare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio italiano nel caos, terremoto arbitrale: decisione presa su Rocchi - Licenziamento Rocchi terremoto arbitrale e calcio italiano sempre più nel caos. Ecco la decisione che è stata presa ... 🔗Segnala calciomercato.it

Squadra deferita e nuova classifica: il calcio italiano è nel caos - La Procura FIGC ha ufficialmente deferito il club, provvedendo al rinvio a giudizio. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni ... 🔗Secondo calciomercato.it

Calcio italiano nel caos! Pressioni su Scamacca, Kulusevski e Castrovilli per cambiare procuratore: la ricostruzione - Il calcio - italiano e non - sta vivendo uno dei periodi più difficili in assoluto: la diffusione del Covid ha messo in ginocchio tutto il sistema, le grandi potenze hanno provato a giocarsi il ... 🔗Secondo calciomercato.com

TERREMOTO in SERIE B! BRESCIA RETROCESSO, SAMPDORIA ai PLAYOUT! Che VERGOGNA.