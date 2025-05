Calcio Foggia 1920 presentati i documenti per l' iscrizione Episcopo | Auspichiamo che Canonico provveda ai pagamenti

Il Calcio Foggia 1920 si prepara per la prossima stagione con la presentazione dei documenti di iscrizione. Durante un vertice a Palazzo di Città , è emerso che la decisione finale dipenderà da Canonico, affinché provveda ai dovuti pagamenti. L'incontro ha ricalcato le discussioni precedenti, evidenziando le incertezze sul futuro del club e l'importanza di stabilire una solida base finanziaria.

Tutto dipende da Canonico. Nulla che già non si sapesse è emerso dal vertice terminato poco fa a Palazzo di Città per fare il punto sul futuro del Calcio Foggia 1920. È stato una replica dell'incontro tenutosi giovedì scorso al quale, però, non poterono presenziare l'amministratore unico del club...

