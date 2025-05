Calano le bollette della Tari | Ora lottiamo contro l’evasione

Nel consiglio comunale del 21 maggio, sono state approvate le nuove scadenze e tariffe per la Tari del 2025, portando a una significativa riduzione delle bollette per i cittadini. Tuttavia, l'attenzione si sposta ora sulla lotta all'evasione, fondamentale per sostenere il servizio e garantire un futuro più sostenibile. L'articolo esplora queste novità e le implicazioni per i cittadini e l'amministrazione comunale.

Tassa sui rifiuti più leggera nel 2025. Nel consiglio comunale di mercoledì 21 maggio sono state approvate le scadenze Tari per l'anno 2025 e, con una nota di aggiornamento al Piano economico finanziario del servizio rifiuti 2022-2025, il consiglio ha approvato anche le tariffe Tari per quest'anno. I due punti sono stati illustrati dall'assessore al bilancio Ambra Torresi. "Calano le bollette Tari per cittadini e imprese – comunica l'assessore Torresi –. Ora l'obiettivo è la lotta all'evasione". Le tariffe Tari per l'anno 2025, approvate nell'ultimo consiglio, diminuiscono del 4,6 per cento per le utenze domestiche e del 2 per cento per le utenze non domestiche...