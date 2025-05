Calabria Film Commission da oggi la storia di Bergamini su Sky T24 insider

Da oggi, la Calabria Film Commission presenta "La storia di Denis Bergamini", un nuovo podcast di Pablo Trincia in onda su Sky TG24 Insider. Questa produzione originale, realizzata in collaborazione con Sky Crime e Tapelessfilm, racconta in sette episodi la tragica vicenda del calciatore, offrendo un approfondimento unico su uno dei casi più controversi del calcio italiano. Un'iniziativa che unisce cultura e narrazione per coinvolgere il pubblico.

LA STORIA DI DENIS BERGAMINI, il nuovo podcast di Pablo Trincia, una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm e con il sostegno di Calabria Film Commission Si tratta di una serie di podcast realizzato in sette episodi raccontata da Pablo Trincia e scritta da Pablo Trincia e Debora Campanella, che ricostruisce nel dettaglio...

