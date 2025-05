Cala Violina | accesso a numero chiuso In spiaggia solo su prenotazione e a pagamento

A partire dal 28 maggio 2025, l'accesso a Cala Violina, una delle spiagge più affascinanti della Maremma grossetana, sarà regolato da un sistema a numero chiuso. I visitatori dovranno prenotare il proprio accesso e sostenere un costo per godere di questa splendida località. Scopri tutte le informazioni utili su questo nuovo metodo di fruizione nel nostro articolo.

A partire da domani, 28 maggio 2025, sarà possibile prenotare l'accesso a Cala Violina (Grosseto) L'articolo Cala Violina: accesso a numero chiuso. In spiaggia solo su prenotazione e a pagamento proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cala Violina: accesso a numero chiuso. In spiaggia solo su prenotazione e a pagamento

Su questo argomento da altre fonti

Cala Violina a numero chiuso dal 1 giugno (e per la prima volta arriva il bagnino); Cala Violina più sicura: in spiaggia arriva la postazione dei bagnini; Il parcheggio della spiaggia di Cala Civette torna a pagamento: tutte le tariffe; L’Italia delle aree interne si dà appuntamento a Orsara di Puglia (Fg). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cala Violina a numero chiuso: quando scatta il divieto e come prenotarsi - Anche per l'estate 2025 la spiaggia di Scarlino sarà regolamentata con un numero massimo di 700 presenze giornaliere ... 🔗Da msn.com

Cala Violina torna a numero chiuso: come prenotare l’accesso alla spiaggia - La spiaggia di Cala Violina, a Scarlino, in provincia di Grosseto, torna a numero chiuso: ecco come prenotare. 🔗msn.com scrive

Cala Violina torna a numero chiuso: in spiaggia solo su prenotazione e a pagamento - Arriva l'estate, e la spiaggia di Cala Violina torna "a numero chiuso". Uno degli scorci di litorale più iconici della costa toscana – e non solo – sarà accessibile solo su prenotazione e con il versa ... 🔗Si legge su corrieredimaremma.it

Spiaggia a numero chiuso, Cala Violina solo per 700 turisti