Caivano | pubblicato il bando per le case popolari

Il Comune di Caivano ha avviato un'importante iniziativa con la pubblicazione del bando per la riqualificazione degli immobili popolari del Parco Verde. Questo progetto segna un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni abitative, rinnovando gli edifici storicamente destinati a chi ha perso la casa a causa del terremoto dell'Irpinia nel 1980. Un passo fondamentale per il futuro della comunità.

"Oggi sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano. È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che era stati costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva più un tetto sulla testa ma... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Caivano: pubblicato il bando per le case popolari

