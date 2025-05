Caivano ora il Parco Verde | parte il recupero di 750 case popolari Meloni | Riportata la legalità andranno a chi ha diritto video

Il governo, guidato da Giorgia Meloni, avvia il recupero di 750 case popolari a Caivano, un progetto mirato a restituire dignità e legalità a una delle periferie più depresse d'Italia. Attraverso un videomessaggio, la premier sottolinea l'importanza di questo intervento per il futuro della comunità, simbolo di speranza e rinascita.

«Sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano ». Giorgia Meloni lo fa con un videomessaggio istituzionale, che dà la misura dell'impegno del governo per la riqualificazione di quello che era il simbolo più drammatico delle periferie degradate d'Italia e oggi è misura del riscatto possibile, se c'è prima di tutto la volontà politica. Il «passo in più» è la pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde che, con l'ex Delphinia oggi centro sportivo "Pino Daniele", a Caivano era la rappresentazione plastica di quanto in là possano portare l'abbandono, l'incuria e l'assenza dello Stato...

