Caivano Meloni annuncia il bando per riqualificare il Parco Verde | 130 milioni da privati

Giorgia Meloni ha ufficializzato un importante bando per la riqualificazione del Parco Verde di Caivano, con un investimento di 130 milioni di euro provenienti da finanziamenti privati. Questo progetto mira a migliorare le abitazioni e a promuovere un ambiente urbano più vivibile. Scopri di più su questa iniziativa e sul suo impatto per la comunità.

Giorgia Meloni annuncia il bando per rigenerare Caivano: 130 milioni di euro reperiti da privati per riqualificare le abitazioni nel Parco Verde... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Caivano, Meloni annuncia il bando per riqualificare il Parco Verde: 130 milioni da privati

