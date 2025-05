Caivano Meloni annuncia il bando per le case popolari

Il Comune di Caivano annuncia con entusiasmo il bando per la costruzione di nuove case popolari, avviando un ambizioso progetto di riqualificazione. L'intervento prevede il restauro e la messa in sicurezza di 750 appartamenti, oltre alla valorizzazione delle aree verdi, dei locali commerciali e delle infrastrutture urbane, per un investimento totale di oltre 130 milioni di euro, interamente finanziato da privati.

Avviato il percorso per rimettere a nuovo e in sicurezza 750 appartamenti, le aree verdi, i locali commerciali, le strade e i marciapiedi. Un intervento che vale oltre 130 milioni di euro, totalmente finanziato dai privati

