Caivano Meloni | Al via il bando per le case popolari

A Caivano, si dà avvio a un'importante iniziativa per il miglioramento delle condizioni abitative. È stato pubblicato il bando per la riqualificazione degli immobili popolari del Parco Verde, costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980. Questa misura segna un passo significativo verso il futuro della comunità, promuovendo la valorizzazione e il recupero di abitazioni destinate a famiglie in difficoltà.

(Adnkronos) – "Stiamo mantenendo quell'impegno, e oggi sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano. È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che era stati costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva più un tetto sulla testa.

