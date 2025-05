Caivano Meloni | Al via bando per riqualificazione case popolari

A Caivano, parte il bando per la riqualificazione degli immobili popolari del Parco Verde, costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980. Questi alloggi, progettati per accogliere le famiglie senza tetto, necessitano di un intervento significativo dopo decenni di degrado. L'iniziativa rappresenta un passo importante verso il recupero e il miglioramento delle condizioni abitative nella comunità .

Roma, 27 mag. (askanews) - "È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che erano stati costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva più un tetto sulla testa ma che negli ultimi quarant'anni sono stati del tutto abbandonati. Cadendo, purtroppo, in molti casi, nelle mani di soggetti condannati per reati di camorra". Lo annuncia in un videomessaggio pubblicato sul sito di Palazzo Chigi la presidente dl Consiglio Giorgia Meloni. "Stiamo lavorando anche per replicare ciò che abbiamo sperimentato con successo a Caivano in altri territori della nostra Nazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caivano, Meloni: "Al via bando per riqualificazione case popolari"

