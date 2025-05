Caduta spaventosa per Martinelli al Giro d’Italia | scivola fuori strada e sparisce in un dirupo

Tremendo incidente al Giro d'Italia: Alessio Martinelli, durante la 16ª tappa, ha subito una caduta spaventosa, scivolando fuori strada e scomparendo in un dirupo. Momenti di panico tra gli spettatori e i compagni di squadra. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche sono attesi con apprensione. continua a leggere...

