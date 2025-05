Cade un fulmine a Monza e scoppia un incendio

Nella notte a Monza, un'improvvisa tempesta ha portato con sé un fulmine che ha scatenato un incendio in un cantiere edile. I materiali stoccati sul tetto del capannone dell’Elesa, situato in via Pompei, sono stati avvolti dalle fiamme. Le prime ore del mattino si sono trasformate in un drammatico spettacolo di lampi e fuoco, richiamando l'attenzione dei soccorritori.

Quella che sembrava una notte tranquilla sei è trasformata in una notte di lampi e fuoco. Durante la prime ore del mattina un incendio ha interessato alcuni materiali edili stoccati sul tetto del capannone in costruzione dell’Elesa, in via Pompei a Monza. Stando alle informazioni raccolte, le... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cade un fulmine a Monza e scoppia un incendio

Se ne parla anche su altri siti

Cade un fulmine a Monza e scoppia un incendio - Quella che sembrava una notte tranquilla sei è trasformata in una notte di lampi e fuoco. Durante la prime ore del mattina un incendio ha interessato alcuni materiali edili stoccati sul tetto del ... 🔗Lo riporta monzatoday.it

CADE UN FULMINE E SCOPPIA L'INCENDIO. UN 68ENNE MUORE IN CASA TRA LE FIAMME | 19/05/2021